Padel, buon pari per la Valentini Immobiliare nell’Msp. Domani tocca a Smash ’88

Racchette calde anche nel Torneo Forum Roma Open Nazionale, con più di cento coppie iscritte. Marco Sargolini e Matteo Massarelli si sono qualificati per il tabellone riservato ai 3 categoria, vincendo il primo turno 6-2, 6-3 contro Pulera/Liuzzi

Coppa a squadre MSP Italia, Smash ’88 e Valentini Immobiliare continuano il loro impegno nella competizione. La Valentini Immobiliare ha debuttato nel torneo con un bel pareggio, 2-2 in trasferta a Roma opposta a Contra Padel. Domani invece tocca a Smash ’88 che esordirà in casa, presso il circolo Club ’88 a Civitavecchia contro la Fortitudo Padel. Racchette calde anche nel Torneo Forum Roma Open Nazionale, con più di cento coppie iscritte. Marco Sargolini e Matteo Massarelli si sono qualificati per il tabellone riservato ai 3 categoria, vincendo il primo turno 6-2, 6-3 contro Pulera/Liuzzi. “Fino ad ora abbiamo giocato un buon torneo, ma nel prossimo match partiamo sulla carta sfavoriti. Mai dire mai dire mai però”, commenta il maestro Sargolini.