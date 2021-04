Padel, all’Open Nazionale di Roma brilla la coppia targata Club 88 Sargolini-Ruggieri

Hanno vinto il tabellone di IV categoria superando in semifinale la coppia formata da Natale e Gallo con il punteggio di 6/3 7/6 e imponendosi in finale su Marzicola e Addesso per 6/4 6/4

E’ ancora il padel a farla da padrone nel contesto sportivo territoriale. Focus sul Torneo Open nazionale FIT presso il Jolly Padel di Roma con 110 coppie iscritte. Protagonista anche il Club 88 rappresentato da Marco Memmoli in coppia con Giovanni Ticca. I due hanno disputato un buon torneo fermandosi agli ottavi del tabellone di prima e seconda categoria. L’altra coppia totalmente civitavecchiese composta da Marco Sargolini e Lorenzo Ruggieri ha vinto il tabellone di IV categoria superando in semifinale la coppia formata da Natale e Gallo con il punteggio di 6/3 7/6 e imponendosi in finale su Marzicola e Addesso per 6/4 6/4. Per i maestri del Club 88 è stato un buon test in vista dell’imminente inizio della competizione a squadre serie D. Sarà la prima volta che una squadra di Civitavecchia partecipa a questa manifestazione.