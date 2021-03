Padel, all’Open forum Center il duo Sargolini-Massarelli “on fire”: accede al tabellone finale

Marco Sargolini e Matteo Massarelli superano anche il tabellone di terza categoria e accedono al tabellone finale battendo tre coppie di terza categoria Pulera/Liuzzi, Paolis/De Santis e De Leo/De Leo. Un exploit centrato nel torneo Open Forum Center. Ora in programma un incontro altamente proibitivo contro due 2.3 “Esperienza molto positiva e anche altamente formativa, giocando questi incontri riesci anche a capire in prima persona delle dinamiche di gioco sia tecniche che tattiche per poi trasferirle agli allievi della scuola padel”, commentano i due maestri. Club88 che sta diventando sempre più un centro formativo strategico per tutti quelli che si avvicinano ad una disciplina, il padel che sta facendo sempre più breccia. Un riferimento anche per coloro che vogliono iniziare a confrontarsi ad livello più alto.