Padel, al Club88 il Torneo Heroe’s e la bellezza di Roberta Pedrelli

Dritti, rovesci e smash come se non ci fosse un domani. Proseguono a ritmo incessante i tornei e le competizioni presso i campi del Club88. Ancora una volta è il padel è conquistare la scena con il Torneo Heroe’s, che ha visto il successo di Andrea Brunelli e Alessio Chiodini che in finale hanno superato il doppio formato da Roldano Scali e Cristiano Lucantoni in un match avvincente e ricco di belle giocate.

Fari puntati anche sulla bellezza per la presenza di Roberta Pedrelli, madrina della competizione e ambassador Heroe’s. Un volto noto per ciò che riguarda gli eventi sportivi, visto che la showgirl è direttore generale dell’As Roma calcio a 8, ambassador dell’As Roma calcio a 5 e protagonista in televisione al “Processo dei tifosi” su Teleroma56 e su GoldTv nella trasmissione “Alta classifica”.