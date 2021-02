Padel, al Club ’88 rombano i motori in vista della tappa nazionale a squadre MSP

In lizza anche i due team locali lo Smash 88 e Valentini immobiliare. Oggi sono in programma i sorteggi

Padel, Smash 88 e Valentini immobiliare scaldano i motori in vista dello start di una nuova competizione. Si disputerà a partire dal prossimo 6 di marzo la prima giornata del campionato nazionale amatoriale a squadre MSP. In lizza anche i due team locali, appunto lo Smash 88, composto da Fabio Tartaglia, Simone Santangelo, Marco Vannicola, Jacopo Simonetto, Andrea Di Gennaro, Gennaro Memmoli, Enrico Maria Sebastiani, Roberto Peroni, Matteo Sargolini, Paolo Sargolini, Andrea Mercuri, Federica Panini, Laura Boriosi, Silvia Felicioni, Lorena Felli, Emanuela Sebastiani, Serena Cariati, Andrea Timordidio, e la Valentini Immobiliare formata invece da Alessandro Grossi, Dario Masoni, Fabrizio Cassese, Federico Memmoli, Luca Mignanti, Mattia Catrinacci, Christian Mazzarini, Marianna Craba, Valeria Valentini, Elisa Paiano, Marta Scotti, Daniela Pacini, Valerio Oroni, Arianna Fantauzzi, Maria Simona Anitei, Lorenzo Sargolini, Barbara Caprio, Marzia Bonelli. Teatro della tappa il circolo “Club 88”, divenuto oramai punto di riferimento del padel in città e non solo. La giornata di competizione prevede un totale di 4 incontri: doppio maschile/ doppio femminile / doppio maschile/ doppio misto. Ogni giocatore nella giornata di gioco potrà disputare massimo 1 incontro individuale. Oggi sono in programma i sorteggi.