Padel, al Club ’88 concluso il corso di primo livello Opes con il campione spagnolo Salart e il maestro nazionale Anticoli

Weekend di formazione al circolo “Club88”. Si è concluso il corso istruttori padel I° livello Opes nella splendida cornice di via Maratona. Un appuntamento organizzato da FITSPORT ACADEMY, tenuto dal maestro nazionale Fabrizio Anticoli e con la straordinaria partecipazione di Marc Salart, campione spagnolo e allenatore di serie A. Soddisfatto il direttore tecnico Maestro Marco Sargolini: “Questo è solo uno dei tanti progetti in cantiere, stiamo lavorando a tante iniziative che spaziano dalla Scuola Padel per bambini e adulti all’organizzazione di campionati a squadre”.