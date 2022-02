Ottimo secondo posto per l’under 10 dell’Aureliano Tennis al Fit Junior program

Domenica scorsa i giovani Under 10 dell’Aureliano T.C hanno disputato la prima tappa del Fit Junior Program presso il Circolo Due Ponti di Roma. Al cospetto di genitori e maestri i piccoli tennisti hanno ottenuto un buon secondo posto, grazie alle vittorie ottenute dalla squadra formata da Martina Logiudice, De masi Matilde, Buccilli Federico, Occhipinti Gennaro, Giacopello Luca e Mozzicato Alessandro, tutti piccoli atleti under 10 che durante la settimana si allenano negli impianti sportivi dell’Aureliano tra Civitavecchia e Santa Marinella. “Capitanati dal Maestro Claudio Rotella e da Arianna Murazzo i bambini dell’Aureliano hanno ben figurato con i loro pari età, ed alcuni per la prima volta hanno assaporato il clima di squadra, agonismo e sportività tanto caro ai responsabili del settore giovanile – dice il maestro Rotella – hanno dimostrato maturità sportiva e comportamentale, sempre sorridenti e concentrati, gioiosi come deve essere l’approccio a queste competizioni, dove si formano carattere sportivo e senso di squadra, oltre che abitudine alla gestione della partita, che può terminare con una sconfitta od una vittoria, plasmando così i giovani tennisti”. Accolti con calorosa ospitalità e disponibilità dalla maestra federale Carmen Pinto e dal suo collaboratore Alessandro Maresca, nella esclusiva cornice del Circolo due Ponti, la squadra under 10 dell’Aureliano attende adesso le prossime giornate, quando ci saranno nuove partite e si deciderà su eventuali qualificazioni alle fasi finali.