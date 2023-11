Ottava ong in Porto nel 2023, oggi tocca (di nuovo) alla Geo Barents

L'imbarcazione è arrivata questa mattina alla banchina 16 con 162 migranti, 27 minori non accompagnati

Centosessantadue migranti sono sbarcati al Porto di Civitavecchia questa mattina, alla banchina 16, fra cui 27 minori non accompagnati, quelli di cui si deve fare carico il Comune. Sono le persone scese dalla ong Geo Barents, già approdata nello scalo lo scorso 1 ottobre. Si tratta dell’ottava ong che arriva al Porto nel giro di pochi mesi, dal gennaio del 2023. Gli altri migranti saranno destinati a strutture di accoglienza, molte delle quali all’interno della Regione Lazio. Per i minori non accompagnati invece sarebbero già stati individuati dei siti di accoglienza sul territorio.