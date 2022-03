Osservatorio Ambientale, scelto Ivano Iacomelli “nonostante” l’avviso pubblico del Pincio

L’avevamo pronosticato dieci giorni fa (https://www.bignotizie.it/osservatorio-ambientale-inizia-il-casting-fra-i-comuni-a-civitavecchia-in-pole-iacomelli/) e la conferma arriverebbe adesso: Ivano Iacomelli nuovo rappresentate del Comune di Civitavecchia per l’Osservatorio Ambientale e, a questo punto, possibile prossimo presidente dell’organismo appena ripristinato. Che il nome del manager Conad fosse sul taccuino si era capito da circa un anno, quando le indiscrezioni sulla possibilità che andasse a ricoprire l’incarico erano costanti. Poi la manifestazione d’interesse pareva aver mischiato le carte in tavola, perché fino a prova contraria, quando c’è una competizione per un ruolo di primo piano tutto può succedere. Nulla quaestio sulla figura dell’ex delegato all’impiantistica sportiva della Giunta Tidei, persona in gamba (in attesa di conoscere anche gli altri pretendenti) ma evidentemente gli accordi politici hanno fatto la differenza e indirizzano l’inclinazione di questa maggioranza nei rapporti con l’Enel, affidati in blocco ad un unico gruppo politico, il quale vanta già l’assessore all’ambiente, la delegata ai rapporti istituzionali con il colosso energetico e ora anche il riferimento all’interno dell’Osservatorio.