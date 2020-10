Orti dell’Agraria, Assessore Sacripanti (FDI): “Subito riparata la conduttura rotta sulla strada a Marina Velca a Tarquinia”

Subito riparata la perdita d’acqua formata sulla banchina della strada che porta a Marina Velca che ha allagato diversi orti dell’Università Agraria di Tarquinia. Su segnalazione del Presidente Sergio Borzacchi e di alcuni utenti dell’ente l’Assessore all’ambiente Alessandro Sacripanti (Fratelli d’Italia) si è subito portato sul posto per verificare la situazione e per allertare gli uffici comunali e Talete per il ripristino. “Tutto è tornato alla normalità grazie al lavoro svolto in tempi rapidi dalla squadra del pronto intervento. Un ringraziamento – riferisce l’Assessore Sacripanti – anche a Maurizio Perinu che si è interessato per noi ad ‘allacciare’ un veloce contatto con la Talete. Per Fratelli d’Italia – aggiunge Sacripanti -la cura dell’ambiente e un attento controllo del territorio sono delle priorità che vanno di passo con la sicurezza dei cittadini”.