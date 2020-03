Orte-Civitavecchia, Grande: “E’ tra le 25 opere commissariate per ridurre i tempi di realizzazione”

Lo dichiara la parlamentare del Movimento 5 stelle Marta Grande: "Come previsto dalla bozza di decreto che il Ministero dei Trasporti ha reso in parte nota"

“Anche la Orte Civitavecchia, come previsto dalla bozza di decreto che il Ministero dei Trasporti ha reso in parte nota, rientra tra le 25 opere che verranno commissariate al fine di ridurne i tempi di realizzazione. Il completamento dell’autostrada avrà, come tutti noi sappiamo, un enorme impatto sul tessuto sociale ed economico del territorio. Proprio per questo sarà nostro dovere – in particolare mio e degli altri colleghi istituzionali del territorio – vigilare con il massimo dello zelo affinché questa opera fondamentale possa vedere la luce nel più breve tempo possibile”, lo dichiara la parlamentare del Movimento 5 stelle Marta Grande.