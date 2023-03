Orte-Civitavecchia, bando Anas da 285,2 milioni. Durigon: “Un passo in avanti importante”

“Positiva la pubblicazione del bando Anas relativo ai lavori di collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte – Monte Romano Est – Civitavecchia (primo stralcio Monte Romano Est e Ovest) per un totale di 285,2 milioni di euro. Un passo avanti importante per la realizzazione di una infrastruttura strategica per la regione che finalmente può guardare con fiducia al futuro, grazie al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e alla Lega. Avanti cosi”. Lo dichiara il senatore della Lega e coordinatore del partito nel Lazio Claudio Durigon.