Orizzonte comunali a Ladispoli, centrodestra verso il patto su Grando. A sinistra partita ancora aperta

Si cominciano ad intensificare i movimenti e le indiscrezioni rispetto agli schieramenti dei partiti verso le elezioni comunali che si terranno a Ladispoli in programma a primavera 2022. Da quanto si apprende il centrodestra sta valorando alacremente per andare unito alla tornata elettorale, sostenendo l’attuale sindaco della Lega Alessandro Grando. Incassato da tempo l’appoggio di Forza Italia, resta in ballo Fratelli d’Italia che però, negli ultimi tempi, si è riavvicinato molto agli orientamenti del primo cittadino, sebbene ci siano dei consiglieri comunali decisamente sull’Aventino e delle criticità interne. Tanto che potrebbe nascere pure una lista di dissidenti a destra. Dalla parte opposta gli scenari sono ancora più aperti. Sulla carta i candidati nel centrosinistra potrebbero essere almeno due, l’attuale sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, profilo civico ma sostenuto da Azione, PSI e Italia in Comune, e la segretaria del Partito democratico Silvia Marongiu. Quest’ultima avrebbe il sostegno, oltre che dei dem, anche di Verdi e di almeno una o due liste civiche ma presto potrebbero convergere anche Leu e Movimento 5 stelle. Non sono da escludere però delle possibili sorprese, visto che alle elezioni mancano ancora diversi mesi. Una sintesi fra i due gruppi infatti, prima delle elezioni o al secondo turno, potrebbe spostare di molto gli equilibri politici.