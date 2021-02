Orientamento Universitario per lo Stendhal, spazio ai seminari alla Tuscia

Le quinte classi dell’Istituto Stendhal, hanno partecipato alle giornate di orientamento organizzate dall’Università la Tuscia. In un primo turno i seminari di economia aziendale hanno visto impegnati gli le classi 5A e 5B del Turistico Croce e 5CS e 5AT dell’Alberghiero Cappannari. Nel mese di febbraio sarà la volta del Tecnico Economico Baccelli. Nel suo intervento prof. Riccardo Cimini ha presentato il corso di laurea in Economia aziendale erogato dall’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo presso il polo didattico di Civitavecchia. Dopo la presentazione dell’offerta formativa il docente ha tenuto una lezione simulata che ha avuto per oggetto il bilancio d’esercizio redatto secondo le regole del Codice civile. Nel prossimo mese di marzo gli stessi studenti delle classi quinte parteciperanno a una seconda lezione che avrà per oggetto l’analisi di bilancio. L’obiettivo di queste attività è quello di dare agli studenti della scuola superiore la possibilità di vivere un primo approccio al mondo universitario. Il corso di laurea in Economia Aziendale prepara a prospettive di carriera manageriale presso imprese di produzione e di servizi, società di revisione e consulenza, istituzioni finanziarie, aziende ed amministrazioni pubbliche. Tutte le attività formative svolte dai ragazzi, sotto la supervisione dei rispettivi docenti di Economia aziendale, prevedono il riconoscimento di due crediti formativi universitari agli studenti che decideranno di iscriversi, il prossimo anno accademico, al corso di laurea triennale in Economia Aziendale.