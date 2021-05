Ordini del giorno al decreto sostegni, Grande, Battilocchio e Morassut presentano tre testi sul rilancio del Porto

“Il porto di Civitavecchia protagonista di una serie di ordini del giorno presentati al decreto sostegni. Sono tre i testi presentati sul decreto al vaglio della Camera dei Deputati. Gli ordini del giorno, a prima firma Morassut, Battilocchio e Grande, sono stati sottoscritti da tutti e tre gli esponenti politici. Gli impegni puntano al rilancio dell’Adsp tramite il finanziamento e l’erogazione di investimenti infrastrutturali necessari al completamento del piano regolatore portuale, come la darsena energetica grandi masse ed il completamento della Civitavecchia-Orte”. Nell’ordine del giorno Grande si impegna, inoltre, il governo ad inserire lo scalo nella rete Tent-t, tassello strategico per il futuro del porto. “Sono contenta del risultato” afferma Marta Grande “la convergenza di intenti tra Pd, FI e M5S denota la volontà trasversale di dare risposte ad un territorio che ha un enorme potenziale. Il porto di Civitavecchia ha subíto un arresto alla sua attività a causa del COVID ed è necessario intervenire in tal senso. È inoltre indispensabile pianificare un futuro dello scalo e l’ingresso dell’AdSP nella rete TEN-t non è più rimandabile”. “Quanto previsto nel PNRR è un primo passo.” Aggiunge Battilocchio “Servono però altre risorse per Civitavecchia, il Porto di Roma Capitale. La darsena Grandi Masse rimane un obiettivo strategico irrinunciabile, sostenuto dall’Autorita’ Portuale e da tutte le forze politiche locali, che continueremo a chiedere in ogni sede. Oggi step positivo ed unanime del Parlamento con richiesta al Governo di attenzione specifica all’Esecutivo. Ma l’impegno congiunto deve proseguire”.

Soddisfazione Pd Civitavecchia. “Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione dell’ordine del giorno parlamentare, con il quale si impegna il Governo ad inserire futuri investimenti per il Porto di Civitavecchia, in particolare la Darsena Grandi Masse, al fine di rilanciare il territorio ed incentivare il superamento della crisi che sta attraversando. Ringraziamo per questo il nostro Deputato del Partito Democratico, On Roberto Morassut, che tanto si è prodigato per la presentazione ed approvazione ed in tal senso anche gli On Alessandro Battilocchio, di Forza Italia, e Marta Grande, del Movimento 5 Stelle. Il Forum PD Porto, insieme al PD Lazio ed al circolo Civitavecchia, ha lavorato su due fronti: La costruzione dell’ordine del giorno e la convergenza di più forze politiche di governo per l’approvazione. Nell’odg, peraltro, è previsto anche l’impegno del Governo di inserire fondi infrastrutturali portuali nel prossimo decreto Sostegni 2, così da predisporre concretamente i fondi finanziari per i progetti previsti nell’odg già approvato nel decreto sostegni 1. Questo risultato è solo il primo step di un percorso che dovrà passare per un traguardo concreto: l’arrivo di finanziamenti per lo sviluppo del nostro Porto. In tal senso questo importante lavoro sinergico tra partiti, promosso dal Forum PD, sarà ancora più fondamentale nel prossimo futuro”.