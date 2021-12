Ordinanza di Tedesco in arrivo, mascherine all’aperto e Pastorelle “a distanza”

Indicazioni anche per le manifestazioni, come ad esempio le Pastorelle. "Da svolgersi regolarmente, ma con le accortezze necessarie - è stato detto durante il consiglio comunale di oggi - chi canta o suona deve stare ad una distanza di un metro e mezzo dal resto del gruppo"

Anche Civitavecchia si allineerà a quanto già deciso in comuni limitrofi come Tarquinia e Cerveteri. E’ infatti in arrivo l’ordinanza del sindaco Ernesto Tedesco sull’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, soprattutto nelle vie del centro. Indicazioni anche per le manifestazioni, come ad esempio le Pastorelle. “Da svolgersi regolarmente, ma con le accortezze necessarie – è stato detto durante il consiglio comunale di oggi – chi canta o suona deve stare ad una distanza di un metro e mezzo dal resto del gruppo”.