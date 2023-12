Ora la ruota panoramica campeggia a Ladispoli, è alta 32 metri

Sabato 2 dicembre in Piazza Rossellini inaugura la ruota panoramica Grand Roue 32, pronta ad animare e illuminare il periodo delle festività sul lungomare di Ladispoli. Alta 32 metri e allestita da Hsc Events, l’attrazione ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri. L’inaugurazione si svolge alle ore 16 alla presenza delle istituzioni cittadine. “Il Natale è un momento magico, ricco di opportunità – afferma il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando – l’atmosfera natalizia è il simbolo della nostra cultura, delle nostre famiglie. Quest’anno abbiamo deciso di proporre un’attrazione che già ha riscontrato un successo eccezionale in città. La ruota panoramica è una luminaria naturale, suggestiva, maestosa, l’organizzazione ha garantito inoltre dei coupon sconto per tutti i bambini. Quest’anno Piazza Rossellini al completo di ruota panoramica, luminarie, intrattenimento e il centro commerciale all’aperto di Viale Italia saranno il punto di riferimento del Natale in tutto il comprensorio”. La Grand Roue 32 è costruita con tecnologia all’avanguardia ed è illuminata con luci vivaci, che la rendono affascinante sia di giorno, sia di notte. “Siamo felici di offrire alla città una nuova attrazione moderna e tecnologica – dichiara Riccardo Claudi di Hsc Events, proprietario della struttura – che siamo certi sarà apprezzata dai cittadini e dai turisti, soprattutto in un periodo così vivo e sentito come quello delle feste natalizie. La Grand Roue 32 è stata costruita con la massima cura per garantire la massima sicurezza e comfort ai nostri passeggeri, e valorizzerà ulteriormente l’offerta turistica del territorio, facendo apprezzare da una prospettiva suggestiva gli splendidi scorci della città e della costa”. L’attrazione rimane in Piazza Rossellini, sul lungomare di Ladispoli, fino a domenica 28 gennaio 2024 con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 15 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 23, il venerdì dalle 15.30 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 24, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 24. Biglietti: 7€ adulti, 5€ bambini sotto i 120 cm.