“Ora il Porto potrà partecipare ai bandi per l’eolico offshore”

Anche il porto di Civitavecchia potrà partecipare ai bandi che saranno pubblicati nei prossimi mesi dal Governo per lo sviluppo di una filiera nazionale dedicata all’eolico off-shore. È l’effetto di un emendamento che è stato approvato ieri dalla Commissione Ambiente della Camera e che modifica l’art. 8, inserendo la possibilità anche per lo scalo laziale di poter manifestare la candidatura per la realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l’assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. Prima firma quella del deputato di Forza Italia, Alessandro Battilocchio.

“Una misura importante – sottolinea Battilocchio- che risponde alla volontà del territorio di perseguire un percorso di sviluppo dedicato all’energia eolica prodotta in mare. Con l’approvazione di questo emendamento da parte della Commissione Ambiente della Camera e che modifica l’art. 8, abbiamo inserito la possibilità per il porto di Civitavecchia di poter partecipare ai bandi che saranno pubblicati nei prossimi mesi dal Governo per lo sviluppo di una filiera nazionale dedicata all’eolico off-shore. Un ringraziamento particolare al Presidente della Commissione Ambiente, Mauro Rotelli, al relatore Francesco Battistoni e al

collega D’Attis, che con me condivide l’impegno di portare avanti la voce di Civitavecchia e Brindisi, che tanto hanno dato in questi anni in termini di approvvigionamento energetico nazionale. Oggi altro passo davvero importante. Un’ esigenza sollecitata, oltre che dalle organizzazioni imprenditoriali, anche dal documento unico sottoscritto nei mesi scorsi dalle istituzioni e dalle parti sociali del territorio. Oggi quindi recuperiamo un gap significativo che nella prima stesura del Dl Energia aveva precluso la possibilità per Civitavecchia, nonostante il suo status di area coinvolta nel phase out del carbone, di poter accedere ai bandi. Proseguiamo così il percorso, iniziato nel 2022 con la creazione del tavolo di coordinamento sul phase out oggi operativo presso il Mimit, per dare ai nostri territori un supporto fondamentale per un nuovo sviluppo, che non si fa con gli annunci ma con atti concreti. Al lavoro, senza clamori e proclami, portando a casa i risultati per il territorio.” ha concluso Battilocchio.

“Con l’ok agli emendamenti al Dl energia sulla partecipazione al bando per la realizzazione delle piattaforme e infrastrutture connesse degli impianti per l’eolico off-shore galleggiante, si aprono nuove importanti opportunità per il porto di Civitavecchia», così l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli, commenta il provvedimento passato oggi all’esame delle commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera.

«Di fatto, grazie a questo emendamento, Civitavecchia che inizialmente non era coinvolta, si rimette in gioco per la partecipazione al bando per la realizzazione delle infrastrutture e dei cantieri di terra funzionali all’eolico offshore, tornando al centro della strategia nazionale di questo settore. Un’opportunità straordinaria per lo sviluppo dell’economia laziale che ha intrapreso in maniera convinta la strada della decarbonizzazione attraverso la transizione energetica e che permetterà di continuare a lavorare per costruite una proposta integrata di progetti concreti e fattibili, anche grazie lo sfruttamento dell’energia del vento, che può giocare un ruolo importante per la Regione Lazio», ha concluso l’assessore allo Sviluppo Economico, Roberta Angelilli.