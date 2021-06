Ora è ufficiale, Scilipoti nuovo presidente della Compagnia Portuale

“Il nuovo C.d.A. vede come Presidente Patrizio Scilipoti, come Vice Presidente Mirko Arcadi e come consiglieri i soci Luca Gargiullo, Alessio Lucaroni e Giancarlo Tilaro. E’ stata una giornata che ha visto un susseguirsi di forti emozioni e grande commozione per il saluto del nostro immenso Presidente Enrico Luciani e del nostro grande dirigente Nicola Sannino.

Da 124 anni nel solco della tradizione e con lo sguardo rivolto alle prossime sfide”, è il comunicato stampa inviata dalla Compagnia Portuale che conferma quello che già si sapeva: Scilipoti sarà nuova guida della cooperativa al posto di Luciani.

Il messaggio del Pd. “A seguito del prestigioso incarico di Presidente della Compagnia Portuale assunto dall’amico Patrizio Scilipoti, i colleghi del Gruppo consiliare del Partito Democratico augurano i migliori successi alla CPC tutta e un grande in bocca al lupo a Patrizio per il difficile ed impegnativo compito che lo aspetta. Certamente gli anni di esperienza vissuti fianco a fianco di un ex Presidente con le capacità e la preparazione di Enrico Luciani hanno facilitato il passaggio di testimone e consentiranno a Patrizio di interpretare al meglio il ruolo di guida della Compagnia con le caratteristiche proprie del suo carattere e della sua costante disponibilità. Avanti così”. Marco Piendibene, Marco Di Gennaro, Marina De Angelis d’Ossat.