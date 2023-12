Opere pubbliche, arrivano altre due rotatorie per alleggerire il traffico

Intanto proseguono le riasfaltature, sono state completate quelle in via Achille Montanucci, via Volturno e via Nenni

Arrivano altre due rotonde per snellire il traffico cittadino. Il Comune ha approvato una determina dirigenziale per la realizzazione di due rotatorie per una somma poco superiore ai 150 mila euro. Una all’intersezione di via Lepanto e via Achille Montanucci. L’altra all’intersezione tra via delle Sterlizie e l’ingresso del Parco Yuri Spigarelli, con un subappalto ad una impresa di Fiumicino. Intanto proseguono le riasfaltature, sono state completate quelle in via Achille Montanucci, via Volturno e via Nenni.