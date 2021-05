Operata da sveglia all’Ospedale San Paolo, salvata 84enne che aveva covid

Nei giorni scorsi, presso il blocco operatorio dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia, una paziente di 84 anni è stata sottoposta ad un intervento chirurgico di resezione parziale dello stomaco per l’asportazione di un tumore maligno, in anestesia locoregionale, ossia da sveglia. La paziente è giunta all’osservazione dei Medici del San Paolo per un grave stato di anemia e deperimento fisico, dovuti ad una neoplasia maligna dello stomaco stenosante e sanguinante. In anamnesi la paziente presentava inoltre una fibrillazione atriale cronica in trattamento anticoagulante, una forma importante di ipertensione arteriosa ed una pregressa embolia polmonare. Ma il dato ancora più importante è che la paziente è stata in passato affetta da COVID-19 complicata da una flebo trombosi, da cui è completamente guarita nell’autunno del 2020. L’intervento, perfettamente riuscito, è stato effettuato dall’équipe dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale diretta dal Dr. Pasquale Lepiane, con l’assistenza dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione, diretta dal Dr. Fernando Ricci. La paziente è già stata dimessa e tornerà nei prossimi giorni in ospedale per i primi controlli ambulatoriali dopo l’intervento.