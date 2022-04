OperÆtruria riporta la lirica al Traiano: venerdì e sabato il Don Pasquale di Donizetti

Le otto voci liriche (divise in due sezioni) sono state selezionate al IX concorso Fausto Ricci di Viterbo, presieduto in giuria da José Carreras e affiancato da Cecilia Gasdia, Sovrintendente dell’Arena di Verona e da Gianni Tangucci, coordinatore dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino

Fa tappa a Civitavecchia il progetto OperÆtruria, produzione lirica realizzata dall’Associazione XXI Secolo che mette in scena il Don Pasquale di Gaetano Donizetti al teatro Traiano venerdì 22 e 23 aprile (ore 21). Le otto voci liriche (divise in due sezioni) sono state selezionate al IX concorso Fausto Ricci di Viterbo, presieduto in giuria da José Carreras e affiancato da Cecilia Gasdia, Sovrintendente dell’Arena di Verona e da Gianni Tangucci, coordinatore dell’Accademia del Musicale Fiorentino. Francesco Leone e Gaetano Merone (Don Pasquale), Fabrizio Brancaccio e Matteo Guerzè (Dottor Malatesta), Gesua Gallifoco e Airi Sunada (Norina), Shengzu Ou e Marco Poggioni (Ernesto). Il notaro è interpretato da un ex studente del Liceo Musicale, Filippo Malvezzi. La regia è di Mariano Bauduin reduce dal trionfo di Aida al Petruzzelli di Bari e le scene di Nicola Rubertelli, maestro insuperabile che ha firmato allestimenti nei più importanti teatri del mondo. I costumi sono di Marianna Carbone. Protagonisti il coro Filarmonica di Civitavecchia diretto da Riccardo Schioppa e l’orchestra sinfonica EtruriÆnsemble. Direttori e Maestri concertatori Alfredo Stillo (venerdì) e Fabrizio Bastianini ( ). Un appuntamento di grande spessore, impreziosito a Civitavecchia dall’incantevole cornice dello splendido Teatro Traiano.