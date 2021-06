Open day junior, partenza con quasi 600 baby vaccinati nella Asl Roma4

Si è conclusa da poco la prima giornata dedicata all’open day Junior. Sono stati vaccinati 569 ragazzi presso le 4 sedi sul territorio della Asl Roma 4:

Enel Civitavecchia: 143

Casa della Salute Ladispoli : 141

Ospedale Vecchio Bracciano : 139

Rignano Montelarco: 146

“Tutto si è svolto con organizzazione e serenità, con grande soddisfazione dei ragazzi che hanno partecipato all’open day e dei genitori che li hanno accompagnati. L’azienda sanitaria vuole ringraziare la Conad Terme di Civitavecchia che ha donato ad ogni ragazzo un gelato, per addolcire l’attesa dopo il vaccino e come simbolo dell’arrivo di un’estate all’insegna della libertà e della speranza. Grazie a tutti gli operatori sanitari, ai Sindaci del territorio per la collaborazione e un grazie speciale all’Enel che ha messo a disposizione una sede funzionale e ben organizzata. Domani si replica dalle 9 alle 16”, fa sapere la Asl Roma4.