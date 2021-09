Open Day del Polo Universitario, focus sul nuovo corso di “Circular Economy”

Open day in presenza e con grande affluenza quello di oggi al consorzio universitario di Civitavecchia di piazza Verdi. I corsi di laurea prevedono una offerta formativa che va dalle scienze biologiche, a quello di scienze biologiche ambientali e scienze naturali per quanto riguarda la laurea triennale. Per le magistrali invece spazio al corso di biologia cellulare e molecolare, biologia ed ecologia marina e biotecnologie industriali per la salute e il benessere. Oltre a questo proseguiranno i corsi di economia ed in particolar modo si avrà un importante sviluppo del corso in economia circolare che vedrà la presenza di decine di studenti stranieri che risiederanno in città. Il sindaco Ernesto Tedesco ha riaffermato l’importanza vitale rappresentata dall’università nella formazione dei giovani di tutto il litorale laziale e non solo: “Civitavecchia si prepara ad accogliere questi studenti e sarà l’occasione per rafforzare quel profilo internazionale che vogliamo dare alla città anche attraverso la presenza del polo universitario. Il presidente del Consorzio Università di Civitavecchia, Enrico Maria Mosconi, ha infatti annunciato il primo corso di Circular Economy, che sarà erogato in lingua inglese e vedrà la presenza in città di numerosi studenti provenienti da tutto il mondo, anche da Paesi che stanno attraversando grandi difficoltà.



Fondazione. La presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco è intervenuta con un discorso mirato a sottolineare il successo del progetto Università fortemente voluto dalla Fondazione Cariciv “Con grande piacere partecipo a questo open day finalmente in presenza. Nei precedenti open day effettuati online non ho avuto il piacere di vedere la speranza, la vivacità, la voglia di vivere che esprime l’università e i suoi studenti. Nell’anno della rinascita, la vostra opera, il vostro studio servirà per dare speranza alle nuove generazioni che ancora sono a scuola, orgoglio agli anziani che vedono la vostra voglia di andare avanti e aiuto alle generazioni e attive del paese. Serve la vostra intraprendenza, le vostre domande, i vostri no. Le vostre rivoluzioni. Mi piace pensare, e so che è così, che se oggi siamo qui in presenza lo dobbiamo a studiosi che si sono affacciati al mondo universitario con le vostre stesse speranze e perplessità sul futuro che sarà. Eppure oggi siamo qui grazie al loro e ai loro vaccini. Dobbiamo ora sottolineare il grande lavoro fatto dall’ università La Tuscia dal Comune e dalla Fondazione Cariciv nel credere in questo progetto che cresce e continua a farlo verso nuovi orizzonti. La presenza quest’anno di studenti da tutto il mondo è una ricchezza unica per Civitavecchia. Daranno il loro contributo accademico ma lo daranno anche in termini sociali e culturali. Sono una ricchezza e una città di porto come Civitavecchia lo sa bene. L’università è un nuovo porto culturale della città e un nuovo Risorgimento sta per cominciare anche grazie a voi. Buon anno ragazzi”.

Gli altri interventi. In chiusura, l’intervento del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della Tuscia, Stefano Ubertini, che ha rimarcato l’importanza di lavorare sempre in sinergia con le istituzioni del territorio, gli enti e le imprese con le quali confrontarsi per poter pianificare un’offerta formativa in linea con le esigenze del mercato del lavoro e aperta all’internazionalizzazione. Ha poi ricordato che per venire incontro alle famiglie l’Ateneo ha esteso la “no-tax area” fino a 24mila euro. I professori e i ricercatori dei Dipartimenti Deb (Scienze ecologiche e biologiche) e Deim (Economia, ingegneria, società e impresa), hanno poi incontrato i giovani intervenuti per presentare i corsi di studio attivi presso la sede di Civitavecchia. Al termine tutti gli interessati, come di consueto, hanno potuto sostenere i test di ingresso per la Macroarea Scientifica ed Economica.