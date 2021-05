Open day Astrazeneca over 35, boom di somministrazioni a Largo della Pace

Alle ore 21 di ieri sono state somministrate le seguenti dosi: Porto di Civitavecchia: 253, Rignano Flaminio: 504, di cui 352 per Open Day e 152 prenotati. Al drive in di Largo della Pace a Civitavecchia, in due giorni previste più di 700 somministrazioni

È iniziato ieri mattina alle 8.30 l’Open Day presso il centro Vaccinale Territoriale di Rignano Flaminio e presso il Drive in del Porto di Civitavecchia in largo della Pace. A Civitavecchia la somministrazione del vaccino avviene direttamente in auto, seguendo un percorso guidato dedicato e terminando con una sosta in area sorvegliata a seguito dell’inoculazione del vaccino. Sold out di prenotazioni anche per domani.

L’hub vaccinale a due passi dal Porto di Civitavecchia

Le vaccinazioni si sono svolte con ordine e senza ritardi con grande soddisfazione dell’utenza che ha ringraziato il personale per la velocità e l’organizzazione. Alle ore 21 di ieri sono state somministrate le seguenti dosi: Porto di Civitavecchia: 253, Rignano Flaminio: 504, di cui 352 per Open Day e 152 prenotati. Al drive in di Largo della Pace a Civitavecchia, in due giorni previste più di 700 somministrazioni.