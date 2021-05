Open Day Astrazeneca bis il 22-23 maggio al Porto di Civitavecchia. In arrivo Johnson&Johnson in Farmacia

Nella Asl Roma4 gli hub saranno il drive in del Porto di Civitavecchia e Rignano. Da lunedì 24 maggio nel Lazio iniziano le prenotazioni per il vaccino anti Covid19 anche nelle farmacie

Coronavirus: 22 e 23 maggio Open Day Astrazeneca con ticket virtuale per over 40 (nati nel 1981 e anni precedenti). Nella Asl Roma4 gli hub saranno il drive in del Porto di Civitavecchia e Rignano. Per la vaccinazione è necessario presentarsi muniti di ticket virtuale e tessera sanitaria. Con il ticket virtuale è consentito lo spostamento per raggiungere il punto di somministrazione e il rientro nella propria abitazione durante le ore del coprifuoco. Per tutte le informazioni relative ai punti di somministrazione e gli orari vai su: https://www.salutelazio.it/open-day-con-ticket-virtuale. Domani saranno online i ticket virtuali sulla app Ufirst.

Farmacie. Da lunedì 24 maggio nel Lazio iniziano le prenotazioni per il vaccino anti Covid19 anche nelle farmacie. Dal 1 giugno sarà somministrato il vaccino monodose J&J, sempre seguendo il criterio delle classi d’età. Prenotazioni su: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome.