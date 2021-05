Open Day Astrazeneca agli over 80, domenica con oltre 800 somministrazioni nella Asl Roma4

Il Direttore Generale Cristina Matranga si dichiara a fine giornata soddisfatta per la risposta da parte dell'utenza. "Queste due giornate così importanti per la collettività sono un esempio di quanto insieme si possa fare per raggiungere obiettivi concreti"

Si è concluso l’Open Day dedicato agli over 40 con somministrazione del vaccino AstraZeneca. I dati della giornata di ieri aggiornati alle 20.30 sono i seguenti:

Rignano prenotati 154 somministrazioni, Open day 496 somministrazioni.

Bracciano prenotati 145 somministrazioni, Open day 342 somministrazioni.

Il Direttore generale Cristina Matranga con il Sindaco di Bracciano Armando Tondinelli in visita al punto vaccinale Caserma Cosenz

Il Direttore Generale Cristina Matranga si dichiara a fine giornata soddisfatta per la risposta da parte dell’utenza. “Queste due giornate così importanti per la collettività sono un esempio di quanto insieme si possa fare per raggiungere obiettivi concreti. Una grande squadra, solida e collaborativa ha permesso la buona riuscita di tutto. Grazie ai sindaci del territorio per il supporto dimostrato, e un ringraziamento speciale a tutti gli operatori”.