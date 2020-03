Onda Popolare: “Tedesco e Grasso? Manipolano l’informazione”

“ In questo momento di crisi assoluta le forze politiche e sociali di opposizione civitavecchiesi hanno aderito convintamente all’appello alla coesione lanciato, tra gli altri, dal Presidente delle Repubblica. Pur non condividendo alcune decisioni adottate dall’Amministrazione comunale, infatti, Onda Popolare e gli altri schieramenti di opposizione hanno scelto, senza remore alcuna, di intraprendere la via della moderazione e della collaborazione con le istituzioni tutte e, primariamente, con la Giunta comunale. Pertanto, non possiamo accettare le recenti esternazioni del Sindaco Tedesco e del Vicesindaco Grasso in riferimento alle misure adottate dal Governo centrale per il sostegno economico e alimentare ai cittadini in difficoltà. Affermazioni, quelle dei massimi esponenti dell’attuale maggioranza, inadeguate e oltremodo inopportune, che distorcono meschinamente la realtà e rischiano di suscitare sentimenti di odio di cui la Città e il Paese intero non hanno alcun bisogno, ingenerando ulteriori, inutili incertezze. Nello specifico, parlare di “7 euro a italiano” o di “soldi appena sufficienti per una pizza di Pasqua”, riferendosi ai fondi stanziati dal Presidente del Consiglio, rappresenta un falso macroscopico, un’indegna manipolazione informativa.

Il Dott. Grasso e l’Avv. Tedesco sanno benissimo che i loro “calcoli” sono del tutto illogici e fuorvianti, ma evidentemente hanno deciso di sposare la linea dei propri referenti politici nazionali, i quali non perdono occasione per diffondere fake news o smentire repentinamente se stessi e i propri collaboratori pur di perseguire la propria ignobile opera propagandistica. Quando questa maledetta pandemia sarà terminata, il Popolo italiano dovrà ricordare gli eroi che hanno combattuto in prima linea: i medici e gli operatori sanitari, le forze dell’ordine e militari, i lavoratori della filiera agroalimentare e logistica, i portuali e gli operai che continuano a garantire servizi e approvvigionamenti essenziali al Paese. Allo stesso modo, però, dovremo ricordare gli sciacalli di ogni risma, coloro che inopinatamente stanno tentando di sfruttare questa tragedia per il proprio tornaconto economico o politico. Invitiamo l’Amministrazione comunale a tralasciare le tattiche di disinformazione e ad evitare inutili, dannose polemiche. Piuttosto sollecitiamo la Giunta, Sindaco e Vicesindaco su tutti, a profondere ogni sforzo necessario affinché il denaro stanziato dal Governo e dalla Regione venga erogato il prima possibile ai concittadini che ne hanno effettivamente bisogno. Noi, come sempre, siamo pronti a dare il nostro contributo: nemmeno un centesimo dovrà andare sprecato.” Lo dichiara il consiglio direttivo di Onda Popolare.