Omotransfobia, Anpi Civitavecchia: “Proposta di legge necessaria”

“Forse entro la fine di questo mese la Camera dei Deputati discuterà l’inserimento nell’ordinamento giuridico italiano, ad integrazione delle leggi penali esistenti, dei reati di discriminazione sessuale e sull’identità di genere prevedendo specifiche pene pecuniarie e detentive. Nel dettaglio, la proposta di legge si riallaccia alla legge Mancino che contrasta i reati di razzismo, prevedendo l’estensione delle ipotesi delittuose disciplinate dall’articolo 604 bis del codice penale agli atti di natura discriminatoria, di aggressione e di istigazione alla violenza fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere sessuale. Tali comportamenti saranno quindi puniti con il carcere fino a 4 anni. Il testo base in argomento, inoltre, estende alle condotte motivate dalle medesime ragioni l’aggravante speciale prevista dall’articolo 604-ter del codice penale e finora riguardante i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso. Il Comitato Direttivo Anpi di Civitavecchia giudica tale proposta di legge assolutamente necessaria e pienamente in linea con le esigenze del nostro tempo. Purtroppo assistiamo ormai da alcuni anni alla recrudescenza di azioni violente, persecutorie e criminali nei confronti di donne, omosessuali e transessuali. Era dunque necessaria una risposta giuridica e il Parlamento si accinge a porla in essere. Il Comitato Direttivo Anpi sottolinea la validità della descritta iniziativa parlamentare che allinea l’Italia a molte realtà normative europee; un’iniziativa che non limita in alcun modo gli orientamenti di pensiero, ma si limita a perseguire penalmente chiunque aggredisce, organizza o provoca atti di discriminazione e violenza contro persone di diversi orientamenti sessuali. Una proposta che, inoltre, tutela il ruolo delle donne nella società, ruolo che non può essere messo in discussione da logiche retrive e maschiliste. In ultimo il Comitato Direttivo ricorda che libere espressioni di dissenso rispetto alla proposta di legge possono essere utili al suo miglioramento, mentre la contrapposizione frontale di partiti e gruppi dell’estrema destra sono del tutto strumentali, oltreché destituite di qualsiasi fondamento. A costoro ricordiamo che le donne e gli omosessuali durante il ventennio fascista venivano brutalmente perseguitati e discriminati mentre i nazisti li inviavano nei campi di sterminio”. Lo dichiara il Comitato Direttivo Anpi Civitavecchia.