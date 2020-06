Omicidio Vannini, verso l’appello bis. Fari su Viola Giorgini

La Cassazione ha rimesso tutto in discussione e l’8 luglio prossimo l’appello bis potrebbe rimettere tutto in discussione, ribaltando le sentenze precedenti. Parliamo del caso Vannini, e del processo bis che si terrà fra poche settimane. Come riporta l’edizione locale de Il Messaggero, la parte civile potrebbe riascoltare Viola Giorgini, vale a dire la fidanzata di Federico Ciontoli, il figlio di Antonio, il militare della Marina che come è noto ha confessato di aver sparato al giovane 20enne di Cerveteri la notte del 18 maggio scorso. Fra i testimoni attesi c’è anche la vicina di casa dei Ciontoli, Maria Cristina Imperato. Lei non è stata mai ascoltata dai Carabinieri di Civitavecchia e Ladispoli. Adesso l’intera famiglia rischia una condanna fino a 14 anni.