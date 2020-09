Omicidio Vannini, il pg: “Condannare i Ciontoli a 14 anni”

“Condannare i Ciontoli a 14 anni di carcere per omicidio volontario”. E’ la richiesta del sostituto procuratore generale della corte d’appello di Roma Vincenzo Saveriano nell’appello bis per la morte di Marco Vannini avvenuta a Ladispoli nel maggio del 2015. Richiesta di reclusione per Antonio Ciontoli, la moglie Maria Pezzillo e i due figli Martina e Federico. In subordine, il rappresentante della pubblica accusa ha chiesto di ritenere solamente i familiari del principale imputato, che feri’ a morte Vannini con un colpo d’arma da fuoco, responsabili di concorso anomalo (ai sensi dell’articolo 116 del codice penale) e di condannarli alla pena di 9 anni e 4 mesi di reclusione.