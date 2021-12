Omicidio professore alle Saline di Tarquinia, c’è un fermo

Da questo si apprende ci sarebbe un fermo per l’omicidio a Tarquinia del professore universitario ucciso nel parcheggio delle Saline. Dunque i Carabinieri avrebbero individuato un uomo per la morte di Dario Angeletti, biologo marino e professore associato all’università della Tuscia. In queste ore sono state ascoltate diverse persone ed effettuate le perquisizioni di rito da parte dei Carabinieri, coordinati dalla Procura di Civitavecchia. In verifica anche e soprattutto le immagini legate alla videosorveglianza della zona dove è stato trovato privo di vita Angeletti.