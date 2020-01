Ombretta Del Monte consegna a Papa Francesco un dipinto per gli auguri di Natale

In occasione di un ristretto augurio natalizio di sua Santità Papa Francesco la presidentessa del Comitato Permanente Festeggiamenti Ombretta Del Monte, ha consegnato la targa del comitato raffigurante l’opera pittorica dipinta dalla stessa e con gli auguri di un santo natale indirizzata al Pontefice. “Nel 2019 quest’opera pittorica dedicata a Santa Fermina e riprodotta come targa del Comitato ha viaggiato molto ed è stata consegnata ad importanti autorità locali, amerine, polacche e russe e per chiudere in bellezza con mia grande emozione il 21 dicembre scorso è arrivata in Vaticano nelle mani di Papa Francesco. L’auspicio è che la tradizione storica di Santa Fermina possa essere sempre più conosciuta oltre la nostra città”. Alla Cerimonia nella Sala Nervi nelle rappresentanze associative civitavecchiesi oltre al Comitato era presente l’associazione artistica Traiano.

Sponsorizzato da