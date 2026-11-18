La Pro Loco Civitavecchia APS propone un nuovo appuntamento dedicato alla grande poesia

di Dante Alighieri. Sabato 21 novembre, alle ore 18.30, presso la Sala Santa Teresina, in via Alberto Guglielmotti 12, sarà ospite Giorgio Battistella, studioso e appassionato divulgatore dell’opera dantesca, con una serata dal titolo “Oltre le Colonne d’Ercole”.

Protagonista dell’incontro sarà il XXVI canto dell’Inferno, uno dei più celebri e suggestivi

della Divina Commedia, nel quale Dante racconta la vicenda di Ulisse e del suo ultimo

viaggio oltre i confini del mondo conosciuto.

Attraverso la declamazione e l’interpretazione di Battistella, il pubblico sarà accompagnato

alla scoperta di un personaggio che continua ad affascinare per la sua sete di conoscenza, la curiosità e il desiderio di superare ogni limite. Un racconto che, a distanza di secoli, conserva una straordinaria attualità e invita a riflettere sul rapporto tra conoscenza, ambizione e destino. Per Giorgio Battistella si tratta di un nuovo ritorno a Civitavecchia, dove è già stato ospite della Pro Loco nel luglio 2023 e nel luglio 2025 nella suggestiva cornice delle Terme Taurine. Più recentemente, nel marzo 2026, ha partecipato a un altro incontro organizzato dall’associazione in occasione del Dantedì e dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, dedicato al canto XI del Paradiso, nel quale Dante celebra la figura del Santo.

Battistella è ideatore di un originale progetto letterario-performativo che lo porta, durante

il periodo estivo, a percorrere in bicicletta diverse regioni italiane, declamando i versi della

Divina Commedia nelle varie tappe del suo itinerario. Un modo particolare di diffondere la

conoscenza di Dante, facendo incontrare la sua poesia con i territori e le comunità.

Con questo nuovo appuntamento, la Pro Loco Civitavecchia rinnova il proprio impegno nella

promozione culturale della città, proponendo occasioni di incontro e di approfondimento

dedicate ai grandi autori della nostra tradizione letteraria.

L’appuntamento è per sabato 21 novembre alle ore 18.30 presso la Sala Santa Teresina – Via Alberto Guglielmotti, 12 con ingresso libero. Info al 3513440202