Oltre cento cittadini di Ladispoli diffidano il Comune sull’inquinamento acustico

Riceviamo e pubblichiamo. Ieri, 17 luglio 2024,129 cittadini firmatari hanno protocollato un atto di diffida e messa in mora all’amministrazione comunale di Ladispoli per il mancato rispetto della quiete pubblica su tutto il territorio comunale e in particolar modo nelle seguenti zone: Lungomare Regina Elena, Viale Italia, Lungomare Marina di Palo, Lungomare Marco Polo, Via Arenile di Torre Flavia, Piazza dei Caduti, Piazza Rossellini, Piazza Marescotti, Piazza Almirante e Via Firenze.

La raccolta firme è stata un successo. Senza pubblicizzarla più di tanto, si è raggiunto un numero di firme molto alto, il che dimostra che il tema è davvero sentito e, purtroppo, molto diffuso in città.

Parallelamente all’atto di diffida presentato, si ricorda che il giorno 23 luglio alle ore 18:00 il gruppo politico Ladispoli Attiva presenterà in consiglio comunale una mozione nella quale si chiederà alla giunta comunale di impegnarsi a:

– Rettificare l’ordinanza sindacale, eliminando ogni tipo di deroga e ristabilendo nuovi e più stringenti limiti d’orario di diffusione sonora.

– Dotare la polizia municipale di fonometri in accordo con ARPA LAZIO e/o creare una rete di monitoraggio acustico sull’esempio del Comune di Torino e/o far installare agli esercizi commerciali interessati un sistema di controllo, misurazione e registrazione permanente dei livelli di emissione sonora prodotti, che devono inviare, in forma digitale, in tempo reale e con continuità sulle 24 ore, al Comune, sull’esempio del Comune di Ravenna.

– Concordare con le autorità competenti una maggiore presenza di forze dell’ordine, specie nelle ore notturne e nelle zone più problematiche dal punto di vista della sicurezza e dell’inquinamento acustico.

L’inquinamento acustico è un problema grave e sottovalutato, che influisce negativamente sulla qualità della vita e sulla salute dei cittadini. L’impegno di questi cittadini firmatari è rivolto a garantire un ambiente più sano e vivibile per tutti. Gianfranco Marcucci.