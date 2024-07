Sono stati i due temi più importanti dell’ultimo consiglio comunale che si è tenuto ieri all’aula Pucci. L’illustrazione è stata fatta dall’assessore al bilancio Florinda Tuoro, tornata in giunta dopo l’esperienza con l’amministrazione Cozzolino. Tra le novità un debito fuori bilancio da oltre 4 milioni di euro per una sentenza del consiglio di stato in cui il Pincio è risultato soccombente.

“Ma nel fondo rischio contenziosi ci sono le coperture, 6 milioni di euro – ha detto l’assessore – il bilancio non ha disequilibrio”. Tra le indicazioni interessanti quelle dei revisori dei conti che hanno raccomandato all’ente locale di aumentare l’aliquota Irpef allo 0,8%, rispetto allo 0,6% attuale. Un “suggerimento” legato alla chiusura della centrale e alla perdita di 6 milioni di euro come contributo Enel all’anno per l’Imu.