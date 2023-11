Oltre 150 vaccinazioni somministrate all’Open Day della Asl Roma4

I sieri sono stati effettuati ieri mattina, 74 antiinflunzali, 53 per il covid, 9 per il pneumococco, 7 per il papilloma, 4 per l'erpes zozester, 3 per meningococchi B, due per trivalenti e uno per pneomucocco 23

Sono state 153 le vaccinazioni somministrate dal personale sanitario della Asl Roma 4 all’Open Day allestito in piazza XXIV Maggio. I sieri sono stati effettuati ieri mattina, 74 antiinflunzali, 53 per il covid, 9 per il pneumococco, 7 per il papilloma, 4 per l’erpes zozester, 3 per meningococchi B, due per trivalenti e uno per pneomucocco 23. Vaccinazioni anche presso la “Casa dell’amicizia”, 73 in totale. Gli utenti sono stati 117 a piazza XXIV Maggio e 31 alla Casa dell’amicizia. Prossimo appuntamento sabato a San Liborio.