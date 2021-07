Olimpiadi, sabato Mattia Camboni si gioca la medaglia d’argento in medal race

“Lo scatto d’orgoglio del campione c’è stato, non per la vittoria di una regata, o altro di spettacolare che potessimo aspettarci, ma per un 9° posto nell’ultima prova che ci farà gareggiare sabato per una medaglia d’argento”, è quanto si legge nella pagina Facebook di Mattia Camboni nel commento alla giornata di regate nell’Olimpiade di Tokio. “Una partenza non all’altezza che ci fa girare la prima boa al 20° posto, un risultato che avrebbe complicato l’accesso al podio, ma in un miracoloso recupero chiudiamo al nono posto e salviamo questa gara olimpica. L’ultima regata di qualifiche si chiude con al 1° posto Kiran Badloe 🇳🇱, 2° Piotr Myszka 🇵🇱, 3° Thomas Goyard 🇫🇷, 4° Byron Kokkalanis 🇬🇷, 5° Juozas Bernotas”.