Olimpiadi, partenza ottima per Camboni

Per il civitavecchiese un secondo e due quarti posti nella prima giornata. In classifica generale è terzo

Comincia con il piede giusto l’avventura olimpica di Mattia Camboni. Nella prima giornata di gare, in cui si sono disputate tre regate, alle Olimpiadi di Tokyo nella classe RS:X il civitavecchiese ha portato a casa un secondo e due quarti posti. Una partenza davvero ottima per l’atleta delle Fiamme Azzurre che già domani dovrà confermarsi per rimanere nelle prime posizioni. Nella classifica generale Camboni è adesso terzo, a pari merito con l’olandese Badloe.