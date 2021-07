Olimpiadi, pari in rimonta per l’Italia di Del Lungo

Sofferto ma importantissimo pareggio in rimonta per l’Italia di Marco Del Lungo. Nella seconda giornata del girone A di pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Tokyo gli azzurri hanno impattato sul 6-6 contro la Grecia. Gara dai due volti per Del Lungo e compagni che dopo due tempi equilibrati hanno avuto un clamoroso blackout nel terzo parziale andando sotto per 6-2. Spettacolare però la rimonta degli azzurri nel quarto e ultimo tempo dove hanno riagguantato il pareggio e sfiorato la vittoria a pochi secondi dalla fine. Giovedì si torna in acqua con l’importantissima sfida contro gli Stati Uniti alle 7 italiane.