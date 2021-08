Olimpiadi, l’Italia di Del Lungo chiude senza medaglie

Gli azzurri perdono per 10-6 contro la Serbia nei quarti di finale e salutano la possibilità di tornare sul podio come successo a Rio 2016

Partita senza storia e Italia battuta nettamente dalla Serbia nei quarti di finale. Grande amarezza per Del Lungo e compagni che hanno perso per 10-6 contro la squadra campione olimpica in carica. La partita è durata solo mezzo tempo con il risultato che era fermo sul 2-2, prima dell’allungo decisivo dei serbi che a fine primo parziale erano già sul 5-2 e sono andati al riposo lungo sul +6. Del Lungo ha provato a tenere a galla i suoi con tre interventi di assoluto livello tra cui un rigore parato ma la differenza in acqua è sembrata evidente. Per gli azzurri venerdì ancora alle 11.20 italiane ci sarà la sfida con gli Stati Uniti nella semifinale per l’assegnazione dei posti dal quinto all’ottavo. Deludente la spedizione civitavecchiese alle Olimpiadi. Ci si aspettava di più da Marco Del Lungo, Marco Lodadio e Mattia Camboni, che invece tornano a casa senza medaglie. Potranno riprovarci probabilmente tra tre anni a Parigi 2024.