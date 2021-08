Olimpiadi, l’Italia di Del Lungo chiude al settimo posto

Si è chiusa con il settimo posto finale l’avventura alle Olimpiadi di Tokyo per Marco Del Lungo e la sua Italia. Gli azzurri hanno vinto per 18-17 dopo i tiri di rigore nella finalina per la settima piazza contro il Montenegro. Una piccola gioia dopo tanta amarezza per il 7bello che ha disputato la competizione a cinque cerchi ben al di sotto delle proprie potenzialità. Con il Montenegro Del Lungo non è sceso in acqua, sostituito da Nicosia. Adesso per il portiere campione del Mondo in carico ci sarà un pò di riposo prima di riprendere gli allenamenti in vista della nuova stagione che lo vedrà difendere i pali della Pro Recco.