Olimpiadi, esordio con goleada per l’Italia di Del Lungo

Buona la prima per l’Italia di Marco Del Lungo. Nell’esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020 il 7bello ha travolto il Sudafrica per 21-2. Si sapeva sarebbe stato semplice per gli azzurri battere una Nazionale più debole ma il risultato largo fa bene sperare in vista delle prossime partite. Del Lungo ha giocato i primi due tempi per poi lasciare spazio a Nicosia. Adesso il livello si alzerà e di molto visto che già martedì la Nazionale di Campagna se la vedrà con la Grecia, che nella prima giornata ha vinto per 10-9 contro l’Ungheria.