Primo giorno e subito una medaglia importante per la spedizione azzurra alle Olimpiadi Invernali di Pechino. Ad aver conquistato questa mattina la medaglia di argento nei 3000 metri di pattinaggio di velocità è stata Francesca Lollobrigida. La atleta di Ladispoli è arrivata infatti alle spalle della olandese Irene Schouten che l’anticipata sul traguardo di 1″1. L’azzurra era stata in testa alla gara fino al secondo chilometro per poi essere sorpassata dalla vincitrice della medaglia d’oro. Un risultato storico per il pattinaggio di velocità italiano dato che è la italiana della pista lunga a salire sul podio.

La gioia di Francesca Lollobrigida dopo il traguardo (foto Coni)

Le Olimpiadi della Lollobrigida, pronipote della famosissima Gina, non terminano però oggi visto che sarà impegnata anche nella distanza dei 1500 e forse anche dei 5000.

Subito sono arrivate le congratulazioni da parte dell’Amministrazione comunale di Ladispoli.