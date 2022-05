Olimpiadi della Matematica a Cesenatico: Galilei quarto e Foschi campione italiano

Si è appena conclusa la XXXVIII finale italiana delle Olimpiadi della Matematica, tenutasi a Cesenatico dal 5 all’8 maggio. La competizione ha coinvolto oltre 100.000 studenti delle scuole superiori di ogni parte della penisola. I 300 finalisti si sono dati appuntamento nella città romagnola per sfidarsi nella gara matematica più importante a livello nazionale. A Cesenatico, la squadra del Liceo Scientifico Galileo Galilei si è classificata quarta nella gara a squadre; la squadra è formata da Massimiliano Foschi (capitano della squadra medesima), Stefano Braccini (5 B), Matteo De Gianni (5 A), Andrea di Cicco (3 A), Domizia Mellini (3 D), Alessio Paparcurio (4 G), Matteo Passacantilli (3 G) e Matteo Percussi (2 A), studenti del Galilei delle sedi di Civitavecchia e Santa Marinella. Questo successo segue gli eccezionali risultati degli ultimi anni, con un quarto e quinto posto. La gara a squadre è un unicum a livello internazionale, in quanto si tratta di una competizione in cui il pubblico sugli spalti fa il tifo per la propria squadra e assiste a continui sorpassi e rimonte in una classifica che non è mai certa fino all’ultimo secondo. A rendere l’atmosfera ancora più avvincente sono la musica a tutto volume, la cronaca molto animata dello speaker e gli studenti universitari vestiti in costumi a tema. La popolarità e la particolarità di questa gara fanno sì che molte selezioni straniere richiedano all’Unione Matematica Italiana di poter partecipare come ospiti. Inoltre, grande è la soddisfazione per l’impresa compiuta da Massimiliano Foschi , che si è riconfermato campione italiano, con punteggio pieno di 42 su 42, a pari merito con il torinese Matteo Damiano. Il civitavecchiese, oltre a essere il più giovane vincitore della storia delle Olimpiadi italiane, è l’unico a vincere come primo assoluto per quattro volte, come anche l’unico che sia finora riuscito a conquistare cinque medaglie d’oro. Ora, a conclusione del percorso olimpico, Massimiliano è atteso dalla competizione matematica mondiale più prestigiosa: le International Mathematical Olympiad, alle quali vanta già una medaglia d’oro e due medaglie d’argento. La competizione si svolgerà a Oslo dove, tra un paio di mesi, si sfideranno i migliori studenti di oltre cento nazioni. Grande la soddisfazione del Liceo Galileo Galilei: la Dirigente Maria Zeno in particolare ringrazia tutti gli Studenti che hanno gareggiato con competenza e passione e la professoressa Lucia Claudia Pascalin, per l’impegno – condiviso con i Docenti di Matematica del Liceo, referenti dei Giochi Matematici, proff. Benedetta Gori, Enza Neri, Francesca Bomboi, Nilla Di Chiara, Marzia Scipioni – nel preparare e sostenere i ragazzi durante tutto l’anno scolastico.