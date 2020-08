Olimpiadi della Cultura e del Talento grandi novità per l’edizione della ripartenza

Giornata di incontri istituzionali in Sicilia per il Presidente delle Olimpiadi della Cultura e del Talento Tiziano Trapanante e il fondatore Daniele Ceccarelli che hanno effettuato diverse riunioni operative e sopralluoghi accompagnati dalla Giunta Comunale di Terrasini (PA) (nella foto in allegato Tiziano Trapanante, Daniele Ceccarelli e l’assessore alla Cultura e Istruzione Arianna Fiorenza) in vista dalla 12′ edizione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento. Una delle grandi novità della prossima edizione sarà proprio lo svolgimento di una semifinale sicula che si terrà appunto a Terrasini (PA) il 13 e 14 aprile 2021 che va ad aggiungersi agli altri attesissimi appuntamenti e novità come la semifinale per il Centro Italia che si terrà a Tarquinia (VT) il 6 a 7 aprile, la semifinale per il Nord Italia che si terrà a Montebelluna (TV) l’8 e 9 aprile, la semifinale per il Sud Italia che si terrà a Castellammare di Stabia (NA) l’11 e 12 aprile e la finale nazionale che si terrà nella confermatissima Tolfa (RM) dal 13 al 16 maggio 2021. “Il mio esordio come Presidente non è stato dei migliori – ha dichiarato Tiziano Trapanante- con un’edizione che abbiamo dovuto annullare a causa della pandemia in corso, ma ho l’onere e l’onore di guidare uno staff magnifico e in questi mesi non ci siamo fermati e abbiamo lavorato duro per progettare la prossima edizione nel migliore dei modi come sempre anche con il supporto e i consigli del nostro Presidente onorario Alessandro Battilocchio e del fondatore Daniele Ceccarelli. Sarà un’edizione magnifica ricca di novità, una vera edizione della rinascita, pronti anche a gestirla qualora le attuali regole di prevenzione dal contagio da Covid-19 saranno in vigore anche nel 2021. Non vediamo l’ora di dare il via ufficiale alla prossima edizione con la consueta presentazione che faremo, come gli scorsi anni, alla Camera dei Deputati insieme al nostro Alessandro Battilocchio”.