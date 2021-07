Olimpiadi, Del Lungo e l’Italia rimangono imbattuti

Terzo successo in quattro gare per l’Italia di Marco Del Lungo, impegnata alle Olimpiadi di Tokyo. Gli azzurri non hanno avuto difficoltà contro i padroni di casa del Giappone, battuti per 16-8. Gara subito in discesa con il 7bello avanti per 5-0 già a fine prime tempo e poi 8-3 al riposo lungo. Del Lungo e compagni nella notte tra domani e lunedì, alle ore 3 italiane, avranno l’ultima gara del girone A, quella che deciderà la classifica e quindi gli accoppiamenti per i quarti di finale. L’Italia, al momento prima con 7 punti alla pari con la Grecia, se la vedrà con l’Ungheria che è dietro di un punto. Vincere vorrebbe dire arrivare primi o secondi, perdendo invece quasi sicuramente gli azzurri chiuderanno terzi.