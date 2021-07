Olimpiadi, Camboni da sogno: è in testa alla classifica

C’è un civitavecchiese che guida la classifica della classe RS:X di windsurf alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si tratta ovviamente di Mattia Camboni che nelle acque di Enoshima guarda tutti dall’alto in basso dopo due giornate. Importanti le tre regate odierne in cui l’atleta delle Fiamme Azzurre e della Lega Navale è partito con un ottavo posto ma ha poi trovato anche due fondamentali terzi piazzamenti. Camboni beneficia anche della squalifica dell’olandese Badloe nella quinta regata proprio per una manovra irregolare ai danni dell’italiano. Classifica che adesso vede il velista allenato dal ct Riccardo Belli condurre con quattro punti di vantaggio sullo svizzero Sanz e cinque proprio su Badloe. Domani c’è il turno di riposo con i velisti che torneranno in acqua mercoledì.