Olimpiadi, amarezza Lodadio: niente finale

Un risultato che lascia davvero tanto amaro in bocca. Iniziano nel peggiore dei modi le Olimpiadi di Tokyo per gli atleti locali. Marco Lodadio non è infatti riuscito ad accedere alla finale agli anelli. Complice un piccolo errore nelle qualificazioni l’atleta dell’As Gin ha chiuso al nono posto con il punteggio di 14.633, quindi ad un passo dalla finale a cui accedevano i primi 8 classificati. Tanta amarezza in Lodadio, e nei tanti che hanno seguito la gara nel maxischermo allestito nella palestra dell’As Gin, che attendeva da tempo questa grande opportunità che non è andata nel migliore dei modi. Per lui appuntamento a cinque cerchi già finito ma vista l’età e il talento sicuramente ci sarà modo per riprendersi presto e puntare a tornare, tra tre anni, alle Olimpiadi di Parigi.