“Ok incontro con Silvestroni per scelta condivisa. Noi abbiamo proposto Frascarelli candidato sindaco”

“Ringrazio il Presidente Silvestroni che, avvertendo la necessità del territorio, al fine di addivenire a una scelta il più possibile forte e inclusiva per le elezioni amministrative nella città di Civitavecchia, ha convocato un incontro per discutere insieme dell’autocandidatura in seno a FDI per le prossime elezioni amministrative a cui parteciperò insieme al Coordinatore cittadino Paolo Iarlori e ai rappresentanti della mia comunità politica Raffaele Cacciapuoti ed Alessio Romagnuolo.

La comunità politica che ho l’onore di rappresentare in Consiglio Regionale ha sempre lavorato con dedizione e impegno per il bene esclusivo della nostra amata Civitavecchia.

Solo due giorni fa, infatti, grazie all’instancabile aiuto del Coordinatore Paolo Iarlori, del Capogruppo Raffaele Cacciapuoti e di Alessio Romagnuolo che guidano la nostra comunità a Civitavecchia, abbiamo riunito più di 400 amici, tra militanti e simpatizzanti per confrontarci, ed incoraggiarli verso le imminenti elezioni comunali.

Abbiamo sempre ritenuto che l’unità del centrodestra sia un valore fondamentale, indispensabile per realizzare gli obiettivi comuni che ci siamo prefissati.

Ancor di più, abbiamo sempre considerato l’unità di FDI un valore e, anche quando alcune esternazioni degli ultimi giorni destavano in noi grande preoccupazione, sapevamo che l’unità all’interno di Fratelli d’Italia sarebbe stato il valore essenziale per arrivare ai risultati che i nostri concittadini meritano e che il nostro Partito si aspetta.

Come più volte abbiamo avuto modo di rappresentare, avevamo una idea ben precisa sull’identikit del candidato Sindaco di Civitavecchia ma, per cercare l’unità del partito prima e della coalizione poi, con spirito di responsabilità, grazie al grande entusiasmo trasmesso da Giorgia Meloni, all’interno del nostro Partito possiamo annoverare esponenti di grande valore, molti in grado di essere ottimi candidati a Sindaco, ed infatti abbiamo proposto la figura del Presidente del Consiglio e Consigliere della Città Metropolitana Giancarlo Frascarelli, che tra tutti vanta la maggiore esperienza in consiglio comunale.

Ora è il momento di trovare l’unità. Personalmente, e insieme alla mia comunità politica, lavorerò perché FDI trovi la migliore soluzione che unisca e non divida.

E incontreremo il Presidente Silvestroni con questo unico obiettivo.

A tutti i partiti della coalizione di centro destra chiedo di riflettere sulla opportunità di fare tutti un passo di lato per farne uno tutti insieme in avanti, per non consegnare la città ad altri. Solo attraverso un fronte unito e coeso possiamo affrontare le sfide che ci attendono e lavorare per il progresso e lo sviluppo della nostra città”. Lo dichiara la consigliera regionale di FdI Emanuela Mari.